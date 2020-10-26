في عيد ميلاده.. تعرف على عمر هاني رمزي الحقيقي وبدايته في عالم الفن

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يحل اليوم 26 أكتوبر، عيد ميلاد الفنان هاني رمزي،والذي شارك في عدد كبير من الأعمال الفنية والتي لاقت إعجاب الجمهور وعرف بالكوميديان.



ووصل هاني رمزي، اليوم لسن الـ56 عاما، وبدأ مسيرته الفنية من خلال مسرحيته مع وحيد سيف والتي تسمى "عايزة مليونير"، ثم مع الفنان محمد صبحي.



شارك "رمزي" في التسعينات في السينما من خلال فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"،ومن أبرز أعماله "غبي منه فيه"،"عايز حقي" مع داليا البحيري.