تدريبات استشفائية لثنائي الأهلي

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 07:14 م
بوابة الفجر
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خضع الثنائي مروان محسن ومجدي أفشة، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي على هامش مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم، بعد شكوى الثنائي من آلام عضلية عقب انتهاء مباراة الوداد المغربي، وبداية التحضير لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها مساء السبت المقبل، في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز.


وحرص خالد محمود، طبيب الأهلي، على الحديث مع مروان محسن ومجدي أفشة، للاطمئنان عليهما، وفضل أن يخوض الثنائي تدريبات استشفائية وعدم المشاركة في المران الجماعي.


وقام الثنائي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات الاستشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي.


واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم، بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق، عقب الفوز على الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إياب الدور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا، التي نجح خلالها في حسم التأهل لنهائي البطولة.

تدريبات منفردة لأيمن أشرف على هامش مران الأهلي
خاض أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات منفردة على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق لمدة يومين، عقب الفوز على الوداد المغربي ٣-١ على استاد القاهرة، مساء يوم الجمعة الماضي، في إياب الدور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا وحسم التأهل إلى نهائي البطولة.


وقام أيمن أشرف بتنفيذ بعض الفقرات التدريبية تحت إشراف الجهاز الطبي. ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، التي تقام مساء السبت المقبل على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز.

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