تقسيمة قوية في مران الأهلي وتدريبات تأهيلية لمعلول للتعافي من الإصابة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 07:12 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم الإثنين على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين، والتي استمرت يومين، عقب مباراة الوداد المغربي.


واشتمل مران الفريق على جانب بدني خفيف، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة قوية في منتصف ملعب التتش، لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية.


وشارك في المران مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الوداد، التي أقيمت مساء يوم الجمعة الماضي على استاد القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا.


وحسم الأهلي تأهله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بالفوز على الوداد ذهابًا وإيابًا بمجموع اللقاءين ٥-١، وينتظر الفائز من مواجهة الزمالك والرجاء المغربي.

وأدى علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة في «الجيم»، ثم استكمل برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب، تمهيدًا لعودته إلى المشاركة في المران الجماعي استعدادًا للمرحلة المقبلة.


وكان معلول قد اشتكى من آلام في العضلة الخلفية قبل مواجهة الوداد المغربي، التي أقيمت مساء يوم الجمعة الماضي، وفضل الجهاز الفني عدم المجازفة به ومنحه الوقت الكافي للتعافي من الإصابة.


ويخضع معلول لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للعودة والمشاركة في المران الجماعي.


ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، التي تقام مساء السبت المقبل على استاد السلام، في الجولة الأخيرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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