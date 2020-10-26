كلوب: لا توجد فرق صغيرة في دوري الأبطال

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 07:04 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
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تحدث يورجن كلوب  قبل مواجهة ليفربول لفريق ميدتييلاند الدنماركي، على ملعب «أنفيلد» ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.


وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة التي ستقام غدًا الثلاثاء قال كلوب : " لقد اكتسبت ميدتييلاند الحق في أن يكون في دوري الأبطال، لا نراكم كفريق أصغر منا، نراكم كفريق متحدي مناسب في هذه المجموعة".


وتابع: "ميدتييلاند فريق جيد وهذا ما نحبه جميعًا، كل شيء ممكن، لا توجد فرق صغيرة في دوري الأبطال، لا توجد أعلام بيضاء".


وعن وجود إصابات جديدة في ليفربول قال: " لم يخبرني أحد بعد لا أعرف بالضبط، ربما لم يضف أحد إلى قائمة الإصابات لكننا لم نفقد أي شخص كذلك".


وتحدث عن غياب فان دايك قائلًا: "أي فريق في العالم سيفتقد فيرجيل فان ديك، إنه أفضل مدافع في العالم".


جدير بالذكر أن افتتح  فريق ليفربول مشواره في دوري الأبطال بالفوز على أياكس أمستردام الهولندي في معقله بنتيجة 1-0، الأسبوع الماضي".

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