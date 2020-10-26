الجزائر تسجل 276 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 07:10 م
كورونا
كورونا
الفجر السعودي
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أعلنت وزارة الصحة والسكان الجزائرية اليوم الأحد، تسجيل 276 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الجزائر خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

 

وأوضح الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة الفيروس جمال فورار أن العدد الإجمالي للإصابات بالوباء ارتفع إلى 56423 حالة، مشيراً إلى تسجيل 8 حالات وفاة إضافية خلال المدة نفسها، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1922 حالة.

 

وأضاف أن 178 مريضا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 39273 حالة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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