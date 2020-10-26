ريان تتابع إحلال وتجديد كوبري ترعة الشرقاوية وبلاعات صرف الأمطار بشبرا الخيمة

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أجرت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، جولة لتفقد أعمال تطوير كوبري ترعة الشرقاوية بحي غرب شبرا الخيمة، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية.



جاء ذلك بحضور اللواء مجدي عناني رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء سامي علام رئيس حي شرق شبرا الخيمة، ومحمد أبو السعود مدير مديرية الري بالقليوبية، والاستشاري مجدى موافي.



وأوضحت "ريان"، أنه سيجرى خلال هذا الأسبوع البدء في أعمال الإحلال والتجديد للكوبري، بالإضافة إلى تدبيش جانبي الترعة بجوار الكوبري، وذلك في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير سبل الراحة لهم.



كما كلفت "ريان" رئيس حي غرب شبرا بضرورة رفع كافة تراكمات القمامة ونقلها أولًا بأول إلى المقلب، وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين، فضلا عن سرعة الاستجابة لطباتهم.



كما تابعت نائب محافظ القليوبية، أعمال إنشاء بلاعات صرف للأمطار، وذلك بطول 1200 متر ابتداء من كوبري مشاة الفرنواني حتى ترعة الشرقاوية كمرحلة أولى، بالإضافة إلى أعمال المرحلة الثانية من الشرقاوية حتى كوبري أبوالمنجا، فضلًا عن الانتهاء من صب الخرسانة الخاصة بالبير على عمق 5 متر، مع وضع مواسير بطول 100 متر، مشيرة إلى أنه جرى الانتهاء اقامه اقامه عدد 2 بلاعة وعدد 2 مطبق أسفل كوبري المظلات، وذلك فى إطار الاستعداد لمواجهة سيول الأمطار.