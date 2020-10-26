الفنان تامر فرج يكشف موعد عرض الجزء الثاني من "الآنسة فرح"

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كشف الفنان تامر فرج، أن موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل «الآنسة فرح» الذي حقق نجاحًا كبيرًا من خلال منصة إلكترونية على مواقع السوشيال ميديا خلال شهر نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أنه تم تصوير بعض المشاهد القليلة من الجزء الثالث وسيتم اكتماله خلال الفترة المقبلة.



وأضاف "فرج"، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الاثنين، أنه لظروف إنتاجية إلى جانب تعرض البلاد لجائحة كورونا، تم تأجيل عرض الجزئين الأول والثاني، ولكن سيتم الانتهاء من الجزء الثالث ليكون جاهزًا للعرض على المنصة الإلكترونية ثم على الشاشة الكبيرة.



وأوضح الفنان تامر فرج أن الفن يمر حاليًا بما يُسمى بالموضة مثلًا التصوير للأعمال الفنية باستوديوهات في الخارج رغم وجود تجهيزات واستديوهات عالمية فى مصر، بالإضافة إلى وجود بعض الممثلين والفنانين من الدول العربية سواء سوريا أو لبنان وعدم الاستعانة بالفنانين الناشئين فى مصر.



من جهة أحرى، قال الفنان تامر فرج، إن أساس العلاقة الزوجية التقدير والتفاهم والتفاني بين الزوجين، مشيرًا إلى أن الرجل يحتاج إلى الطبطبة، بينما الزوجة تحتاج إلى التقدير والشكر وذلك عن طريق التخفيف عنها فى بعض الأعمال المنزلية.



وأضاف "فرج"، أنه يُقدر زوجته ويشكرها عن طريق إنهاء بعض الأعمال المنزلية دون الرجوع إليها، مشيرًا إلى أن المشكلة الوحيدة أمام الرجل الذي لا يُقدر زوجته أو يشكرها ليست فيه بينما في والدته، قائلًا: "أكبر عدو للمرأة المرأة مثلها"؛ حيث أن والدة الرجل عندما قامت بتربية ولدها لم تجعله يشكر زوجته أو يقدرها أو يحترمها بهذه الطريقة.