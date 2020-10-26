الفنان تامر فرج يكشف موعد عرض الجزء الثاني من "الآنسة فرح"

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 08:13 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements

كشف الفنان تامر فرج، أن موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل «الآنسة فرح» الذي حقق نجاحًا كبيرًا من خلال منصة إلكترونية على مواقع السوشيال ميديا خلال شهر نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أنه تم تصوير بعض المشاهد القليلة من الجزء الثالث وسيتم اكتماله خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "فرج"، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الاثنين، أنه لظروف إنتاجية إلى جانب تعرض البلاد لجائحة كورونا، تم تأجيل عرض الجزئين الأول والثاني، ولكن سيتم الانتهاء من الجزء الثالث ليكون جاهزًا للعرض على المنصة الإلكترونية ثم على الشاشة الكبيرة.

وأوضح الفنان تامر فرج أن الفن يمر حاليًا بما يُسمى بالموضة مثلًا التصوير للأعمال الفنية باستوديوهات في الخارج رغم وجود تجهيزات واستديوهات عالمية فى مصر، بالإضافة إلى وجود بعض الممثلين والفنانين من الدول العربية سواء سوريا أو لبنان وعدم الاستعانة بالفنانين الناشئين فى مصر.

من جهة أحرى، قال الفنان تامر فرج، إن أساس العلاقة الزوجية التقدير والتفاهم والتفاني بين الزوجين، مشيرًا إلى أن الرجل يحتاج إلى الطبطبة، بينما الزوجة تحتاج إلى التقدير والشكر وذلك عن طريق التخفيف عنها فى بعض الأعمال المنزلية.

وأضاف "فرج"، أنه يُقدر زوجته ويشكرها عن طريق إنهاء بعض الأعمال المنزلية دون الرجوع إليها، مشيرًا إلى أن المشكلة الوحيدة أمام الرجل الذي لا يُقدر زوجته أو يشكرها ليست فيه بينما في والدته، قائلًا: "أكبر عدو للمرأة المرأة مثلها"؛ حيث أن والدة الرجل عندما قامت بتربية ولدها لم تجعله يشكر زوجته أو يقدرها أو يحترمها بهذه الطريقة.

أخبار تهمك

قرار مهم من السيسي بشأن تراخيص حضانات الأطفال

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يُقرر الرحيل

منذ ساعة و 25 دقيقة

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ حوالي 8 ساعات

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ أقل من نصف ساعة

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

منذ يوم

الأهلي يعرض على موسيماني صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 10 ساعات

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ حوالي 7 ساعات

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الزمالك يطالب بتحديد مصيره

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على موانع استخدام لقاح الإنفلونزا

منذ حوالي 6 ساعات

مرتضى منصور: مباراة الزمالك والرجاء على وشك الإلغاء

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني يزف بشري سارة لـ "صالح جمعة"

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. العثور على فتاة بورسعيد المختفية لدى صديقها بحلوان (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:40 م

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

01:17 م

قرار مهم من السيسي بشأن تراخيص حضانات الأطفال

05:07 م

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

08:30 م

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

10:45 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه