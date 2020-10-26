جامعة نجران تدرب أفراد المجتمع على كيفية إدارة ضغوط العمل
الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 06:55 م
الفجر السعودي
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دعت جامعة نجران اليوم الراغبين من أفراد المجتمع في الانضمام لدورتها التدريبية عن بُعد بعنوان " كيفية إدارة ضغوط العمل" إلى التسجيل عبر الرابط التالي : https://training.nu.edu.sa/.
وأكدت الجامعة أن الدورة التي تنطلق
الساعة السابعة من مساء غد الثلاثاء تستهدف أفراد المجتمع لتعريفهم بماهية ضغوط
العمل ، وكيفية إدارتها ، ومراحلها ، ومصادرها ، وتأثيراتها ، وأشكالها ، وأساليب
تخفيفها ، وإستراتيجيات التعامل معها ، وكيفية التحكم في التوتر وتجنب الصراع في
العمل ، وتدريبات وتطبيق عملي ، مشيرةً إلى حصول المتدربين على شهادات معتمدة من
الجامعة.