جامعة نجران تدرب أفراد المجتمع على كيفية إدارة ضغوط العمل

دعت جامعة نجران اليوم الراغبين من أفراد المجتمع في الانضمام لدورتها التدريبية عن بُعد بعنوان " كيفية إدارة ضغوط العمل" إلى التسجيل عبر الرابط التالي : https://training.nu.edu.sa/.

وأكدت الجامعة أن الدورة التي تنطلق الساعة السابعة من مساء غد الثلاثاء تستهدف أفراد المجتمع لتعريفهم بماهية ضغوط العمل ، وكيفية إدارتها ، ومراحلها ، ومصادرها ، وتأثيراتها ، وأشكالها ، وأساليب تخفيفها ، وإستراتيجيات التعامل معها ، وكيفية التحكم في التوتر وتجنب الصراع في العمل ، وتدريبات وتطبيق عملي ، مشيرةً إلى حصول المتدربين على شهادات معتمدة من الجامعة.