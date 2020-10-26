خبير تسويق يكشف حقيقة الربح من الانترنت واستلام الأرباح (فيديو)

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 07:02 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
كشف مهند صفوت، المطور الرقمي وخبير التسويق، حقيقة الربح من على الانترنت، موضحا أنه بالطبع هناك ربح من الانترنت وهناك من يحققون الأموال ويجنون الارباح عن طريق الشبكة العنكبوتية من خلال العديد من المنصات وقنوات اليوتيوب.

وأضاف "صفوت" خلال حواره مع برنامج "السندريلا" المذاع على الفضائية المصرية، أن هناك عدة أشكال للربح من الانترنت منها التسويق بالعمولة، والربح عن طريق التدوين، وانشاء مشروع على الانترنت مثل المتاجر الالكترونية، بالإضافة إلى استخدام مواقع العمل الحر والخدمات المصغرة، وتحقيق الربح من خلال اليوتيوب.

و تابع أن اليوتيوب كمنصة إعلامية موازية أصبح لها أهمية لدى الكثير وأن اختيار المشاهدين للمحتوى الذين يريدون مشاهدته هو أكبر عامل لنجاح منصة اليوتيوب الأمر الذي انعكس على منشئي المحتوى بالارباح، لافتا إلى أن أهم أسباب غلق قنوات اليوتيوب يرجع إلى نشر المحتوى الذي له حقوق نشر، أو انتحال الشخصيات، أو انتهاك حقوق الغير، بالإضافة إلى استخدام عبارات وصفية أو عنوان مختلف عن محتوى الفيديو.

وحذر المطور الرقمي وخبير التسويق، من المواقع التي تبيع مشاهدات أو مشتركين للقنوات اليوتيوب، موضحا أن خوارزيمات اليوتيوب تفهم جيدًا الفرق بين المشاهدات الحقيقية والزائفة وانه لا ينصح باتباع هذه الاساليب وأن الحل الوحيد هو الاعلانات الممولة سواء في اليوتيوب أو منصات التواصل الاجتماعي الاخرى.

وأكد أن اليوتيوب ليس هو الطريق الوحيد للربح من الانترنت، فاذا لم تكن تملك محتوى جيد أو الموهبة لنشر فيديوهات فلن تستطيع أن تجني أرباحًا والافضل أن تجني ارباحًا من منصات العمل الحر وبيع الخدمات المصغرة على الانترنت.

وأشار خبير التسويق، أن الحل الوحيد في مصر لاستقبال الارباح من خلال اليوتيوب بعد الغاء ويسترن يونيون هو إنشاء حساب بنكي دولاري، حيث أن فيروس كورونا وغلق الكثير من مكاتب ويسترن يونيون على مستوى العالم كان سببًا رئيسيًا في الغاء تعامل جوجل مع ويسترن يونيون.

أخبار تهمك

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

منذ يوم

عاجل.. العثور على فتاة بورسعيد المختفية لدى صديقها بحلوان (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يعرض على موسيماني صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

قرار مهم من السيسي بشأن تراخيص حضانات الأطفال

منذ ساعتين و 16 دقيقة

بيراميدز يستقر على رحيل نجمه

منذ حوالي 5 ساعات

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ حوالي 6 ساعات

مرتضى منصور: مباراة الزمالك والرجاء علي وشك الإلغاء

منذ ساعتين و 24 دقيقة

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يزف بشري سارة لـ "صالح جمعة"

منذ ساعة و 23 دقيقة

الزمالك يستهدف التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ 37 دقيقة

تعرف على موانع استخدام لقاح الإنفلونزا

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الزمالك يطالب بتحديد مصيره

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ ساعتين و 53 دقيقة

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 14 ساعة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:07 م

قرار مهم من السيسي بشأن تراخيص حضانات الأطفال

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

01:40 م

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

01:17 م

مرتضى منصور: مباراة الزمالك والرجاء علي وشك الإلغاء

05:00 م

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

04:31 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه