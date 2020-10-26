خبير تسويق يكشف حقيقة الربح من الانترنت واستلام الأرباح (فيديو)

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كشف مهند صفوت، المطور الرقمي وخبير التسويق، حقيقة الربح من على الانترنت، موضحا أنه بالطبع هناك ربح من الانترنت وهناك من يحققون الأموال ويجنون الارباح عن طريق الشبكة العنكبوتية من خلال العديد من المنصات وقنوات اليوتيوب.



وأضاف "صفوت" خلال حواره مع برنامج "السندريلا" المذاع على الفضائية المصرية، أن هناك عدة أشكال للربح من الانترنت منها التسويق بالعمولة، والربح عن طريق التدوين، وانشاء مشروع على الانترنت مثل المتاجر الالكترونية، بالإضافة إلى استخدام مواقع العمل الحر والخدمات المصغرة، وتحقيق الربح من خلال اليوتيوب.



و تابع أن اليوتيوب كمنصة إعلامية موازية أصبح لها أهمية لدى الكثير وأن اختيار المشاهدين للمحتوى الذين يريدون مشاهدته هو أكبر عامل لنجاح منصة اليوتيوب الأمر الذي انعكس على منشئي المحتوى بالارباح، لافتا إلى أن أهم أسباب غلق قنوات اليوتيوب يرجع إلى نشر المحتوى الذي له حقوق نشر، أو انتحال الشخصيات، أو انتهاك حقوق الغير، بالإضافة إلى استخدام عبارات وصفية أو عنوان مختلف عن محتوى الفيديو.



وحذر المطور الرقمي وخبير التسويق، من المواقع التي تبيع مشاهدات أو مشتركين للقنوات اليوتيوب، موضحا أن خوارزيمات اليوتيوب تفهم جيدًا الفرق بين المشاهدات الحقيقية والزائفة وانه لا ينصح باتباع هذه الاساليب وأن الحل الوحيد هو الاعلانات الممولة سواء في اليوتيوب أو منصات التواصل الاجتماعي الاخرى.



وأكد أن اليوتيوب ليس هو الطريق الوحيد للربح من الانترنت، فاذا لم تكن تملك محتوى جيد أو الموهبة لنشر فيديوهات فلن تستطيع أن تجني أرباحًا والافضل أن تجني ارباحًا من منصات العمل الحر وبيع الخدمات المصغرة على الانترنت.



وأشار خبير التسويق، أن الحل الوحيد في مصر لاستقبال الارباح من خلال اليوتيوب بعد الغاء ويسترن يونيون هو إنشاء حساب بنكي دولاري، حيث أن فيروس كورونا وغلق الكثير من مكاتب ويسترن يونيون على مستوى العالم كان سببًا رئيسيًا في الغاء تعامل جوجل مع ويسترن يونيون.



