مصر تقترب من استضافة دورة رباعية للمنتخب الأولمبي نوفمبر المقبل

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 06:55 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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اقتربت مصر من استضافة دورة رباعية ودية يشارك بها منتخب مصر الأولمبي خلال الفترة المقبلة فى التوقف الدولي استعدادًا لأولمبياد طوكيو 2020.


وأكد علاء عبد العزيز مدير المنتخب الأولمبي فى تصريحات خاصة لـ الفجر الرياضي أن هناك بالفعل حديث عن نقل الدورة الودية التى يشارك بها منتخب مصر والسعودية والبرازيل ومنتخب رابع لم يتم تحديده حتي الأن لتقام هنا فى مصر خلال شهر نوفمبر المقبل.


وأضاف:" حتي الأن لم يتم حسم الأمر".


وضمت قائمة منتخب مصر الأولمبي لمواجهة البرازيل وديًا فى نوفمبر المقبل كل من :"

محمد صبحي (الزمالك )
عمر صلاح (سموحه )
عمر رضوان (الجونه)
مصطفي شوبير(الاهلي )
محمود جاد (انبي )
محمد اشرف (طنطا)
اسامة جلال (انبي)
احمد رمضان بيكهام (دجلة)
محمد عبدالسلام (الزمالك )
محمود صابر الجزار (الجونة )
محمود مرعي (دجلة )
احمد ياسين (المقاصة )
محمد عبدالمنعم (سموحة )
احمد يوسف (اف سي مصر )
حسن علي (المصري )
محمود البدري (الاسماعيلي )
كريم العراقي (المصري )
كريم فؤاد (انبي )
شريف رضا (سموحة )
غنام محمد (الانتاج الحربي )
احمد سعيد (دجلة )
عمار حمدي (طلائع الجيش )
محمد صادق (الاسماعيلي )
احمد حمدي (الجونة )
ناصر ماهر (سموحة )
يوسف الجوهري (المقاولون العرب )
عبدالرحمن مجدي (الاسماعيلي )
امام عاشور (الزمالك )
كريم الطيب (اسوان )
عبدالرحمن شيكا (الانتاج الحربي )
احمد ياسر ريان (الجونة )
صلاح محسن (سموحة )
ناصر منسي (طلائع الجيش )
فادي فريد (أسوان )
احمد ايمن (الاسماعيلي )

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