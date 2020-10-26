عاجل - باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي





أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة فريق الإسماعيلي في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز والتي تنطلق في الثامنة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي.





وجاء تشكيل الأبيض على النحو التالي :-





محمد أبو جبل في حراسة المرمى.

أحمد عيد - محمود الونش - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة في خط الدفاع .





طارق حامد - إمام عاشور - محمد اوناجم - محمود عبد الرازق شيكابالا - كاسونجو في خط الوسط.

مصطفي محمد في خط الهجوم.





بينما يجلس على دكة البدلاء كل من:- محمود جنش - إسلام جابر - أشرف بن شرقي - محمد حسن - أحمد زيزو - مصطفي فتحى - محمد عبد السلام - كريم بامبو - عمر السعيد.



