الزمالك يستهدف التعاقد مع القاطرة البشرية
الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 06:47 م
الفجر الرياضي
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دخل مسئولو نادي الزمالك، في مفاوضات جادة مع والتر بواليا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، للحصول على خدماته بداية من موسم الانتقالات الصيفية الحالي.
ودخلت إدارة الزمالم في مفاوضات مع بواليا بعد تعثر صفقة عمر خربين مهاجم فريق الهلال السعودي، إلى جانب انضمام محمود وادي مهاجم المصري إلى صفوف فريق بيراميدز.
واستقر الزمالك علي ضم مهاجم ضمن أولوياته في ميركاتو الصيف لتدعيم خط الهجوم، بعد الاستقرار على رحيل الكونغولي كابونجو كاسونجو في الموسم المقبل.
وعرض مسئولو الزمالك اسم بواليا على البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق لحسم موقفه بشكل نهائي واتخاذ القرار النهائي.
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