إحالة 3 مدارس ممتنعة عن تنفيذ قرار رد مصروفات "الباص" للنيابة .. فيديو

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 06:46 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك إنه تم إحالة 3 مدارس ممتنعة عن رد 25% من مصروفات "الأتوبيس المدرسي" إلى النيابة.

وتابع سمير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد "خاطبنا المدارس الثلاث بعد إخطارنا من قبل أولياء الأمور، لكن المدارس أكدت امتناعها عن رد المصروفات فخاطبنا الجهات القانونية".

وأوضح القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك أن العقوبة تتراوح ما بين غرامة من 20 ألف جنيه إلى مليون جنيه عن كل شكوى، مشيرا إلى أن 95% من المدارس استجابت لقرار إعادة 25% من المصروفات.



وفي وقت سابق، قال رئيس الجهاز إن المجلس قد أصدر قرارًا يهم قطاعًا كبيرًا من أولياء الأمور وكان شغلًا شاغلًا للمجتمع المصرى خلال الآونة الاخيرة في ظل الاجراءات التي اتخذتها الدولة لتطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في ضوء قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 1187 لسنة 2020، حيث ورد للجهاز العديد من الشكاوى بشأن توقف خدمة نقل الطلاب للمدارس نظرًا لتعليق الدراسة خلال النصف الثانى من العام الدراسي 20192020 وعدم انتفاع الطلاب بمقابل الخدمة التي تم التعاقد عليها مع المؤسسات التعليمية المختلفة ( مدارس، معاهد، جامعات ).

وأكد سمير، أن عدم التزام المؤسسات التعليمية أو شركات النقل بتنفيذ قرار مجلس الادارة يعد مخالفة لنصوص المادتين 25، 56 من قانون حماية المستهلك وتتراوح عقوبتها إلى الغرامة من 20 الف وحتى مليون جنيه.

ودعا الجهاز، كافة المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي Facebook،الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أو التطبيق الإليكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.

وأعرب عن تعهده برد جهاز حماية المستهلك 25% من مصروفات "الباص المدرسي" إلى أولياء أمور التلاميذ المتواجدين بالمدارس الممتنعة عن تنفيذ القرار.

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