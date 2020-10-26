شبورة مائية على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 06:45 م
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
Advertisements
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر 2020، جاء ذلك خلال بيان نشرته "الهيئة"، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

طقس الثلاثاء نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، والرياح معتدلة.

طقس الثلاثاء ليلًا

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء.

- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.

- طقس لطيف على جنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي.
شبورة مائية على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد
شبورة مائية على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد

أخبار تهمك

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يزف بشري سارة لـ "صالح جمعة"

منذ ساعة و 19 دقيقة

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ ساعتين و 49 دقيقة

تعرف على موانع استخدام لقاح الإنفلونزا

منذ حوالي 5 ساعات

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك يطالب بتحديد مصيره

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يستهدف التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ 33 دقيقة

بيراميدز يستقر على رحيل نجمه

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يعرض على موسيماني صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 14 ساعة

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

منذ يوم

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

منذ حوالي 21 ساعة

قرار مهم من السيسي بشأن تراخيص حضانات الأطفال

منذ ساعتين و 12 دقيقة

مرتضى منصور: مباراة الزمالك والرجاء علي وشك الإلغاء

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. العثور على فتاة بورسعيد المختفية لدى صديقها بحلوان (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:07 م

قرار مهم من السيسي بشأن تراخيص حضانات الأطفال

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

01:40 م

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

01:17 م

مرتضى منصور: مباراة الزمالك والرجاء علي وشك الإلغاء

05:00 م

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

04:31 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه