شبورة مائية على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد

طقس الثلاثاء نهارًا



- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.



- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة.



- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.



- طقس حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، والرياح معتدلة.



طقس الثلاثاء ليلًا



- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.



- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء.



- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.



- طقس لطيف على جنوب الصعيد.



الظواهر الطبيعية:

- شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.



الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي.



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر 2020، جاء ذلك خلال بيان نشرته "الهيئة"، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".