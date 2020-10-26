الرجاء يكشف موعد شفاء عدد كبير من لاعبيه بفيروس كورونا

صرح المتحدث الرسمي لنادي الرجاء المغربي سعيد وهبي، بأنهم ينتظرون خلال يومي الثلاثاء والأربعاء شفاء العديد من لاعبي الفريق من فيروس كورونا.









وخلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورت" قال وهبي: "أوضحت نتيجة المسحة الأخيرة إصابة لاعب وشفاء لاعب، مما يعني أن لدينا 15 حالة مؤكدة الآن".





وتابع: "خضع فريق الرجاء بالكامل لحجر صحي الآن، ونراقب الوضع كل ساعة وكل يوم، وننتظر حالات شفاء كثيرة يوم الثلاثاء".





وانهى حديثه: "سيتم تحديد موعد سفرنا إلى القاهرة بناءا على ضوء نتائج مسحتي الثلاثاء والأربعاء".





جدير بالذكر أن انتهى لقاء الذهاب بفوز الزمالك على الرجاء بهدف وحيد مقابل لا شئ.



