الرجاء يكشف موعد شفاء عدد كبير من لاعبيه بفيروس كورونا

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 06:30 م
الرجاء
الرجاء
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صرح المتحدث الرسمي لنادي الرجاء المغربي سعيد وهبي، بأنهم ينتظرون خلال يومي الثلاثاء والأربعاء شفاء العديد من لاعبي الفريق من فيروس كورونا.


وخلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورت" قال وهبي: "أوضحت نتيجة المسحة الأخيرة إصابة لاعب وشفاء لاعب، مما يعني أن لدينا 15 حالة مؤكدة الآن".

وتابع: "خضع فريق الرجاء بالكامل لحجر صحي الآن، ونراقب الوضع كل ساعة وكل يوم، وننتظر حالات شفاء كثيرة يوم الثلاثاء".

وانهى حديثه: "سيتم تحديد موعد سفرنا إلى القاهرة بناءا على ضوء نتائج مسحتي الثلاثاء والأربعاء".

جدير بالذكر أن انتهى لقاء الذهاب بفوز الزمالك على الرجاء بهدف وحيد مقابل لا شئ.

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