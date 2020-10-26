إخماد حريق بمخبز سياحي في أطفيح

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 06:28 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق اندلع في مخبز سياحي بمركز أطفيح، جنوب المحافظة، اليوم الإثنين، دون وقوع إصابات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من مخبز بقرية البرمبل، بمركز أطفيح، جنوب المحافظة.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارة إطفاء وخزان مياه استراتيجي.

وحاصرت القوات مصدر النيران بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة الإطفاء بقطاع الجنوب، وتم السيطرة على الحريق في غضون 15 دقيقة.

وتبين بالفحص نشوب الحريق نتيجة تسرب كمية من السولار، والتهمت النيران عدد من الطاولات الخشبية، وأجرت القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

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