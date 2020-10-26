نجم يوفنتوس بحالة جيدة قبل مواجهة برشلونة

أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها نجم فريق يوفنتوس الإيطالي ليوناردو بونوتشي، اليوم الإثنين سلامة اللاعب بعد أن خروجه من مباراة أمس، أمام هيلاس فيرونا (1-1) بعد شعوره ببعض الآلام في الفخذ.









ولم ترصد ترصد الفحوصات الطبية، أي إصابة في فخذ بيونوتشي الأيمن (موضع الإصابة)، ما يقربه من المشاركة في مواجهة برشلونة، الأربعاء المقبل.









وقال البيانكونيري، الذي سيستضيف برشلونة بدوري الأبطال، في بيان رسمي: "الفحوصات التي خضع لها بونوتشي لم تكشف عن أي إصابة في عضلات الفخذ الأيمن، ولذلك سيتم مراقبة وضعه بشكل يومي".









ويسعى اللاعب للتعافي في الوقت المناسب قبل مواجهة الفريق الكتالوني، حيث يعاني "السيدة العجوز" من أزمة دفاعية معقدة، وذلك بعد تأكد غياب المدافع الشاب ماتياس دي ليخت؛ بسبب الإصابة.









إضافة إلى أن جورجيو كيليني غاب عن مواجهة الفريق الماضية بدوري الأبطال أمام دينامو كييف؛ بسبب بعض المشكلات العضلية، وهناك شكوك حول لحاقه بمواجهة البارسا.









ويتدرب الفريق تحت قيادة مدربه أندريا بيرلو، الثلاثاء، في المدينة الرياضية لاختتام استعدادته لهذه المواجهة المرتقبة.







