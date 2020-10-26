شاركت في عمل أجنبي وأتقنت الفن بالدراسة.. مالا تعرفه عن أمينة خليل

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 06:35 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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ولدت في مثل هذا اليوم 26 أكتوبر "كراش الجيل" الفنانة أمينة خليل والتي استطاعت في فترة قصير أن تصبح نجمة لها أعمال مميزة يحبها الجمهور.

ويرصد "الفجر الفني" بالتزامن مع عيد ميلادها مالا يعرفه الجمهور عنها:

درست التمثيل في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وتخرجت فيها عام 2009.

4- درست في مسرح "لي ستراسبرج" في الولايات المتحدة الأمريكية.

5- ظهرت في فيلم أجنبي صور في ألمانيا، عام 2000، وهي صغيرة وقامت بالتمثيل وقت امتحانات المدرسة.

6_من أبرز أعمالها: "الخلية"، "ليالي أوجيني"،"طرف ثالث"، "شربات لوز"،"لا تطفيء الشمس"،"البدلة".

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