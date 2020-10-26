موسيماني يزف بشري سارة لـ "صالح جمعة"

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 06:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
زف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشرى سارة إلى نجم الفريق، قل مواجهة طلائع الجيش، بالجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

ووعد موسيماني لاعبه صالح جمعة، بالاستعانة بخدماته خلال مواجهة طلائع الجيش المقبلة، عقب غيابه عن المشاركات الأساسية بالفترة الأخيرة.

ويسعى موسيماني، لتواجد صالح جمعة بشكل أساسي فى المباراة، من أجل منحه الفرصة كاملة خاصةً في ظل حسم بطولة الدوري العام، ورغبته في تجربة العناصر البديلة.

ويعود الأهلي، لتدريباته مرة أخرى بداية من الغد الإثنين، من أجل استعداداته لمواجهة الطلائع بعد الحصول على راحة سلبية لمدة يومين بعد التغلب على الوداد المغربي فى نصف نهائى البطولة الأفريقية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيماني طلائع الجيش صالح جمعة الأهلي

أخبار تهمك

قرار مهم من السيسي بشأن تراخيص حضانات الأطفال

منذ ساعة

تعرف على موانع استخدام لقاح الإنفلونزا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ أقل من ساعتين

فرمان موسيماني يطيح بثنائي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضى منصور: مباراة الزمالك والرجاء علي وشك الإلغاء

منذ ساعة و 8 دقيقة

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

منذ حوالي 19 ساعة

نجم الزمالك يطالب بتحديد مصيره

منذ 37 دقيقة

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ حوالي 4 ساعات

3 أسباب قادت إلى إدراج ممدوح حمزة على قوائم الإرهاب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. العثور على فتاة بورسعيد المختفية لدى صديقها بحلوان (فيديو)

منذ ساعتين و 21 دقيقة

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يعرض على موسيماني صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ حوالي 5 ساعات

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 12 ساعة

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

منذ حوالي 22 ساعة

بيراميدز يستقر على رحيل نجمه

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:07 م

قرار مهم من السيسي بشأن تراخيص حضانات الأطفال

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

01:17 م

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

01:40 م

تعرف على موانع استخدام لقاح الإنفلونزا

02:31 م

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

10:45 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه