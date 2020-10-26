موسيماني يزف بشري سارة لـ "صالح جمعة"

زف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشرى سارة إلى نجم الفريق، قل مواجهة طلائع الجيش، بالجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.





ووعد موسيماني لاعبه صالح جمعة، بالاستعانة بخدماته خلال مواجهة طلائع الجيش المقبلة، عقب غيابه عن المشاركات الأساسية بالفترة الأخيرة.





ويسعى موسيماني، لتواجد صالح جمعة بشكل أساسي فى المباراة، من أجل منحه الفرصة كاملة خاصةً في ظل حسم بطولة الدوري العام، ورغبته في تجربة العناصر البديلة.





ويعود الأهلي، لتدريباته مرة أخرى بداية من الغد الإثنين، من أجل استعداداته لمواجهة الطلائع بعد الحصول على راحة سلبية لمدة يومين بعد التغلب على الوداد المغربي فى نصف نهائى البطولة الأفريقية.



