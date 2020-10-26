مياه الفيوم : حملات توعية للحفاظ على مياه الشرب بقرية سيدنا الخضر

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بناء على تعليمات وتوجيهات اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم قامت إدارة التوعية والإعلام بتنفيذ مجموعة من الانشطة التوعوية بالتعاون والتنسيق بين إدارة القوافل الطبية والعلاجية بمديرية الصحة بالفيوم بقرية سيدنا الخضر بمركز يوسف الصديق حيث تم تنفيذ ندوة حول اهمية مياه الشرب وطرق المحافظة عليها من الاهدار وتعزيز مفهوم ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على مصادرها من التلوث خاصة وان القرية تخدمها محطة تحلية لمياه البحر هذا بجانب تنفيذ لقاءات توعوية مباشرة مع السيدات المترددات على الوحدة الصحية لتوعيتهم كما تم تنفيذ ورشة لتعليم السيدات مبادئ السباكة الخفيفة.



من جانبه قال اللواء هشام درة، رئيس الشركة ان ادارة التوعية تبذل مجهودات مضنيه فى توعية أهالينا داخل محافظة الفيوم، وتجوب قراها من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها من أجل نشر وتعزيز مفهوم ترشيد استهلاك مياه الشرب لدى جموع المواطنين خاصة هذه الايام التى تشهد تعديات من جانب بعض المواطنين فى إهدار مياه الشرب والتعدى على الخطوط الناقلة واستخدامها فى غير الغرض المخصصه له.