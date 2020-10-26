تراجع مبيعات المنازل الأميركية الجديدة في سبتمبر

تراجعت مبيعات المنازل الأميركية الجديدة على غير المتوقع في سبتمبر، لكن أسعار الفائدة المنخفضة على نحو غير مسبوق مازالت تدعم سوق الإسكان.





وقالت وزارة التجارة الأميركية الاثنين 26 أكتوبر إن مبيعات المنازل الجديدة انخفضت 3.5% إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 959 ألف وحدة الشهر الماضي.





وخفضت الوزارة تقديرها لمعدل مبيعات أغسطس آب إلى 994 ألف وحدة من قراءة سابقة 1.011 مليون وحدة.





كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن ترتفع مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل نحو 14%من مبيعات سوق الإسكان، 2.8 % إلى معدل يبلغ 1.025 مليون وحدة.