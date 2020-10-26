نجم الزمالك يطالب بتحديد مصيره

يرغب نجم نادي الزمالك محمود عبدالرحيم جنش بحسم مصيره مع القلعة البيضاء من أجل تمديده عقده، كما أنه يمكنه البقاء موسم واحد فقط، ويحق له التوقيع لأي نادي خلال فترة انتقالات يناير المقبلة.





قام محمود جنش، بعقد جلسة مع المشرف العام في الزمالك أمير مرتضى وطالبه بحسم هذا الأمرموقفه بشأن التجديد سريعا، خاصة بعد أخذه أكثر من وعود ولم يتم الاتفاق معه حتى الأن، وذلك بسبب ضغط مباريات الدوري، والموسم قارب على الانتهاء، ولابد من تحديد مصيره.













كما أن العديد من اللاعبين داخل القلعة البيضاء يحصلون على رواتب أعلى منه، رغم أنهم لم يحققوا ما حققه جنش مع الفريق، في ظل جلوسه على دكة البدلاء خلال الفترة الماضية دون أن يتحدث أو يفتعل أي أزمة.









جدير بالذكر أن الزمالك سيواجه نظيره الإسماعيلي اليوم الإثنين في الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، ويحتل الفريق الأبيض المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 68 نقطة، فيما يحل الدراويش بالمركز الـ11 برصيد 41 نقطة.