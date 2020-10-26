البورصة الأمريكية تتراجع في مستهل أول تعاملات الأسبوع

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 05:42 م
بوابة الفجر
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استهلت مؤشرات البورصة الأمريكية  أول معاملات الأسبوع اليوم الاثنين، على تراجع في ظل توقعات اقتصادية قاتمة قبيل الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر، إذ تشهد الولايات المتحدة تناميا في إصابات فيروس كورونا وتعثرا في محادثات حزمة التحفيز المالي الجديدة.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 149.75 نقطة بما يعادل 0.53 بالمئة ليفتح على 28185.82 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 23.97 نقطة أو 0.69 بالمئة ليسجل 3441.42 نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 107.64 نقطة أو 0.93 بالمئة إلى 11440.64 نقطة.

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