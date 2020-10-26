"نهضة مصر" بالإسكندرية تنجح في ضم معدة "الهوك لفت" لخدامتها (صور)

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 05:22 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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أعلنت شركة نهضة مصر المنوط بها أعمال النظافة بالإسكندرية، عن ضم معدة جديدة ذات إمكانيات عالية تعرف باسم الهوك لفت والتي تتميز برفع الحاويات كبيرة الحجم وهي معدة صينيه الصنع تتبع شركة xcmg.


قال المهندس أحمد عبد القادر نائب رئيس مجلس الإدارة نهضة مصر، إن الشركة خلال الفترة الحالية تسعى بكل جهد سواعد أبنائها المخلصين في العمل علي رفع كفاءة النظافة بالإسكندرية حيث تقوم المعدة رفع الحاويات كبيرة الحجم تستوعب كمية قمامة تزيد عن ١٠ طن في الركعة الواحدة.


وأضاف المهندس وائل سليم مدير عام الفرع، أن الهوك لفت ليست المعدة الوحيدة فمنذ بضعة أيام ضمن عدد من سيارات المكبس والكشف الجديدة الى المنظومة.


وواضح احمد شحاتة مسؤول الإعلامي بالشركة أن شركة نهضة مصر إحدي شركات المقاولون العرب، نجحت منذ أيام في ضم عدد من السيارات والمعدات ضمن خطتها لأسطول الشركة وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي الإسكندرية بالتعاون مع المحافظة.
"نهضة مصر" بالإسكندرية تنجح في ضم معدة "الهوك لفت" لخدامتها (صور)
"نهضة مصر" بالإسكندرية تنجح في ضم معدة "الهوك لفت" لخدامتها (صور)
"نهضة مصر" بالإسكندرية تنجح في ضم معدة "الهوك لفت" لخدامتها (صور)
"نهضة مصر" بالإسكندرية تنجح في ضم معدة "الهوك لفت" لخدامتها (صور)
"نهضة مصر" بالإسكندرية تنجح في ضم معدة "الهوك لفت" لخدامتها (صور)
"نهضة مصر" بالإسكندرية تنجح في ضم معدة "الهوك لفت" لخدامتها (صور)

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