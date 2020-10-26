3 قرارات جديدة بخصوص متحف شرم الشيخ تمهيدًا لافتتاحه

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أصدر الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ثلاث قراراًت لاختيار المشرف العام ومدير ووكيل متحف شرم الشيخ.



جاء ذلك في اطار خطة وزارة السياحة والآثار للنهوض بالعمل في مختلف المجالات وتمكين أبنائها لتولي المناصب القيادية، ونظرًا لقرب إفتتاح متحف شرم الشيخ،



وتم تكليف المهندسة ميريام سعيد ادوارد، التي كانت تشغل منصب مدير لإدارة الخدمات الفنية والهندسية بالمتحف، للعمل مشرفًا عامًا على مشروع متحف شرم الشيخ.



وتكليف ممدوح فاروق، والذي كان يشغل منصب مدير متحف إيمحوتب بسقارة، للعمل مديراً لمتحف شرم الشيخ.



وتكليف السيد محمد أحمد حسنين الذي كان يعمل أمينا بمتحف شرم الشيخ، للعمل وكيلا للمتحف.

