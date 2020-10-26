غلق صناديق الاقتراع وانتهاء التصويت للمرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب 2020

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 05:07 م
انتخابات مجلس النواب 2020
انتخابات مجلس النواب 2020
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غلق صناديق الاقتراع وانتهاء التصويت للمرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب 2020

انتهاء التصويت على انتخابات مجلس النواب 2020 للمرحلة الأولى منذ قليل أعلنت الهيئة الوطنية للإنتخابات برئاسة المستشار لاشين أبراهيم، انتهاء عملية التصويت التي قام بها المصريين في عدد من محافظات مصر والذي بلغ عددهم 14 محافظة وهم “الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح” لإنتخابات مجلس النواب 2020 للمرحلة الأولى، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء.

فرز صناديق الاقتراع لإنتخابات مجلس النواب 2020 المرحلة الأولى
عقب انتهاء عملية التصويت وغلق صناديق الأقتراع، بدء رؤساء اللجان الفرعية في فرز صناديق الاقتراع، داخل مقار اللجان.

حيث شهد اليوم الثانى من التصويت في انتخابات مجلس النواب، اقبال كبير من الناخبين على 10240 لجنة فرعية، أشرف عليها مايقرب من 12 ألف قاضي، من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

والجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية أكدت أنها لم ترصد أي شكاوي أو بلاغات تعقيبا على سير العملية الإنتخابية.

غلق صناديق الاقتراع وانتهاء التصويت للمرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب 2020

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