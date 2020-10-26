الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر اكتوبر 2020 عبر رابط الشركة المصرية للاتصالات te.eg

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 05:02 م
التليفون الارضي
التليفون الارضي
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الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر اكتوبر 2020 عبر رابط الشركة المصرية للاتصالات te.eg

في ظل ازدياد البحث عن طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي  شهر أكتوبر، ننشر آخر أخبار حول هذا الموضوع كما نشرتها الشركة المصرية للاتصالات عبر موقعها الرسمي ، وهي بشأن  الاستعلام  عن قيمة الفاتورة عبر الإنترنت بدلا من الذهاب إلى مقرات السنترالات ومنافذ الشركة. 

ونشرح خطوات الاستعلام  الإلكتروني التي تعتبر إحدى المميزات التي أتاحتها  الشركة لعملائها  لتوفير وقت ومشقة الخروج و الانتظار في الفروع ، كذلك للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وتجنيبهم مخاطر انتقال العدوى والمرض التي تزيد بالتعرض للزحام، كما نوضح آخر موعد للسداد ومتى يكون انتهاء فترة السماح.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر أكتوبر
يمكن لجميع عملاء الشركة الآن الاستعلام عن فواتير استهلاك خطوطهم  الأرضية من خلال اتباع عدة خطوات بسيطة .

وننقل الخطوات كمت نشرتها الشركة المصرية للاتصالات لتيسير وتبسيط عملية الاستعلام على جميع العملاء.

وإذا كنت تريد الاستعلام عن فاتورتك فيمكنك اتباع الخطوات التي سنشرحها في الفقرة التالية.

الخطوات
- يجب على المستعلم فتح الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات (اضغط هنا).
- يكتب العميل الكود الخاص بالمحافظة التابع لها .
- ثم يقوم المستعلم بإدخال رقم الهاتف الخاص به.
- بعد ذلك تسجيل رقم الهاتف التليفون الأرضي الذي يريد الاستعلام عنه.

السداد عبر الإنترنت والخدمات الفورية
عقب الاستعلام عن الفاتورة ، يمكن للعملاء   الدفع بدون الحاجة للذهاب إلي الفروع و ذلك كما يلي:

- الضغط علي زر الدفع
- إدخال رقم الفيزا الخاص بالعميل.
- أو الدفع عبر خدمة فوري أو مصاري.
- يمكن السداد من خلال  الحساب البنكي الخاص بالعميل .
- متاح كذلك الدفع خلال أي ماكينة الصرف الآلي.

من المعروف أن الشركة تمنح عملائها مهلة شهر كامل للسداد يبدأ من يوم إصدار الفاتورة، وبعدها يتحول الخط لاستقبال فقط.

وأصدرت الشركة الفاتورة الأخيرة يوم 15 أكتوبر الجاري، وتنتهي المهلة في 15 نوفمبر المقبل.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر اكتوبر 2020 عبر رابط الشركة المصرية للاتصالات te.eg

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