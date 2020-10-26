داليتش يُعلن عن قائمة منتخب كرواتيا

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 05:05 م
بوابة الفجر
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أعلن زالاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا، عن قائمة منتخب بلاده التي ستخوض 3 مباريات خلال فترة التوقف الدولي خلال شهر نوفمبر المقبل.

وذكر الاتحاد الكرواتي عبر بيان له على موقعه الرسمي، اليوم الاثنين، أنه مثلما كان الوضع في شهر أكتوبر الماضي، فإن الفريق سيلعب ثلاثة مباريات يستهلها بمواجهة تركيا وديا في 11 من نوفمبر المقبل، ثم يلعب آخر مباراتين له في منافسات دوري الأمم الاوروبية أمام السويد يوم 14 من الشهر ذاته وبعدها بثلاثة أيام سيستضيف المنتخب البرتغالي في مدينة سبليت الكرواتية.

وجاءت قائمة المنتخب الكرواتي كالتالي:-

حراس المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش- سيمون سلوجا – إيفو جربيتش

الدفاع: دوماجاي فيدا – ديان لوفرين – بورنا باريسيتش – ديوجي كاليتا كار- داريو ميلنجاك – فيليب يريموفيتش – دوماجاي برادريتش.

وسط الملعب: لوكا مودريتش- ماتيو كوفاسيتش – مارسيلو بروزوفيتش – ميلان بالدي- ماركو روج –ماريو باساليتش – نيكولا فلاسيتش.

الهجوم: إيفان برسيتش – أندريه كراماريتش – جوسيب بريكالو – برونو بيتكوفيتش- ميسلاف أورسيتش – أنتي بوديمير.

ويحتل المنتخب الكرواتي المركز اثالث في ترتيب المجموعةالثالثة بدوري القسم الأول بدوري الأمم الأوروبية، برصيد ثلاث نقاط.

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