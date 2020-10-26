ننشر تفاصيل اجتماع مجلس جامعه اسوان بحضور المحافظ

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 05:04 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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انعقد اليوم الاثنين مجلس جامعة أسوان رقم (99 ) برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس الجامعة وبحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وبحضور الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات والبحوث والدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة لخدمة المحتمع وتنمية البيئة وبحضور عمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة.

افتتح أعمال المجلس الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة اسوان بالترحيب باللواء اشرف عطية محافظ أسوان وأعضاء المجلس.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان علي أهمية دور الجامعة بالمحافظة لأنها تمثل بيت الخبرة ومدي التعاون الوثيق في مختلف المجالات التنموية بين الجامعة والمحافظة بما يمثلان وجهان لعملة واحدة.

عبر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن سعادته بما حققته جامعة أسوان من بنية تحتية وانشاءات جامعية التي تتم علي قدم وساق في ظل قيادة الدكتور أحمد غلاب للجامعة وخاصة مسرح الجامعة الذي تم افتتاحه اليوم وعقد به مجلس الجامعة. ومدي دور التعاون المثمر بين جامعة أسوان ومحافظة أسوان سواء في الإنشاءات وفي منظومة التحول الرقمي وفي مختلف المجالات المشتركة واشار الي ما حققته الجامعة من التصنيف العالمي والذي يعد إضافة للمحافظة بأسرها وهذه الجامعة العريقة تعد فخر للمحافظة جميعها.

وأضاف "غلاب " أنه ناقش المجلس العديد من الموضوعات الهامه منها أهمية مشاركة الطلاب في الأنشطة الطلابية في ظل جاءحة فيروس كورونا المستجد مع تطبيق واتخاذ جميع كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا طبقا لخطة الجامعة التي جاري تنفيذها منذ بداية العام الدارسي 2020 2021.

وذكر رئيس مؤكدا دعم الجامعة اللامحدود من محافظ أسوان للجامعة وأنه عقد اليوم المجلس بقاعة مسرح الجامعة الذي يعد إضافة جديدة إلي منشاءات الجامعة وستقام عليه الانشطة الفنية والموسقية لطلاب الجامعة حيث تبلغ مساحة المسرح 600متر مربع ويضم 400 كرسي للحضور.


واختتم المجلس أعماله بمنح بعض الدرجات العلمية من دكتوراه وماجستير لعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة.
ننشر تفاصيل اجتماع مجلس جامعه اسوان بحضور المحافظ
ننشر تفاصيل اجتماع مجلس جامعه اسوان بحضور المحافظ
ننشر تفاصيل اجتماع مجلس جامعه اسوان بحضور المحافظ
ننشر تفاصيل اجتماع مجلس جامعه اسوان بحضور المحافظ
ننشر تفاصيل اجتماع مجلس جامعه اسوان بحضور المحافظ
ننشر تفاصيل اجتماع مجلس جامعه اسوان بحضور المحافظ
ننشر تفاصيل اجتماع مجلس جامعه اسوان بحضور المحافظ
ننشر تفاصيل اجتماع مجلس جامعه اسوان بحضور المحافظ
ننشر تفاصيل اجتماع مجلس جامعه اسوان بحضور المحافظ
ننشر تفاصيل اجتماع مجلس جامعه اسوان بحضور المحافظ

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