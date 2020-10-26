مرتضى منصور: مباراة الزمالك والرجاء علي وشك الإلغاء

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 05:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

أكد مرتضي منصور، ‏ إن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" اقترب من إلغاء مباراة الزمالك ‏والرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، في حالة استمرار الإصابات بكورونا داخل صفوف الفريق المغربي.


وقال مرتضى في تصريحات لقناة الزمالك: "الاتحاد الافريقي لن يؤجل المباراة مرة ثانية ‏واذا تحجج الرجاء بكورونا مرة ثانية سيتم اعتبره منسحبًا من المباراة ‏وسيعتمد الكاف تأهل الزمالك للمباراة النهائية بشكل رسمي وفقًا للوائح".

وتابع مرتضى" الكاف لا يمتلك رفاهية الوقت ولا يوجد أمامه فرصة ثانية للتأجيل".

يذكر أن مواجهة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، تم تأجيلها إلى يوم 1 نوفمبر بعدما رفضت السلطات المغربية سفر بعثة الرجاء إلى القاهرة لتواجد إصابات بفيروس كورونا بين عدد من لاعبي الرجاء.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نصف نهائي الكونفيدرالية دوري أبطال افريقيا الزمالك الرجاء

أخبار تهمك

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ ساعة و 16 دقيقة

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يعرض على موسيماني صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. العثور على فتاة بورسعيد المختفية لدى صديقها بحلوان (فيديو)

منذ ساعتين

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 12 ساعة

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

منذ حوالي 22 ساعة

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ حوالي 4 ساعات

مهاجم الأهلي تحدث مع وكيل أعماله للرحيل عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على موانع استخدام لقاح الإنفلونزا

منذ حوالي 3 ساعات

3 أسباب قادت إلى إدراج ممدوح حمزة على قوائم الإرهاب

منذ حوالي 4 ساعات

فرمان موسيماني يطيح بثنائي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يستقر على رحيل نجمه

منذ حوالي 3 ساعات

مرتضى منصور: مباراة الزمالك والرجاء علي وشك الإلغاء

منذ ساعة الا ربع

قرار مهم من السيسي بشأن تراخيص حضانات الأطفال

منذ 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

حكم فضيحة "رادس" يُدير لقاء الأهلي والوداد.. وصافرة جابونية للقاء الزمالك والرجاء

موعد مباراتي الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

كاف يوافق على نقل مباراة الإياب بين الزمالك والرجاء

مرتضى منصور يُعلن موافقته على تأجيل مباراة الزمالك والرجاء بدوري الأبطال

تقارير.. الكاف يقرر تأجيل مباراة الزمالك والرجاء في إياب نصف نهائي أبطال إفريقيا

ميدو: جماهير الرجاء سعيدة بموافقة مرتضى منصور على تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:07 م

قرار مهم من السيسي بشأن تراخيص حضانات الأطفال

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

01:17 م

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

01:40 م

تعرف على موانع استخدام لقاح الإنفلونزا

02:31 م

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

10:45 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه