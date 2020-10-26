مرتضى منصور: مباراة الزمالك والرجاء علي وشك الإلغاء





أكد مرتضي منصور، ‏ إن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" اقترب من إلغاء مباراة الزمالك ‏والرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، في حالة استمرار الإصابات بكورونا داخل صفوف الفريق المغربي.









وقال مرتضى في تصريحات لقناة الزمالك: "الاتحاد الافريقي لن يؤجل المباراة مرة ثانية ‏واذا تحجج الرجاء بكورونا مرة ثانية سيتم اعتبره منسحبًا من المباراة ‏وسيعتمد الكاف تأهل الزمالك للمباراة النهائية بشكل رسمي وفقًا للوائح".





وتابع مرتضى" الكاف لا يمتلك رفاهية الوقت ولا يوجد أمامه فرصة ثانية للتأجيل".



