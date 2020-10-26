مرتضى منصور: مباراة الزمالك والرجاء علي وشك الإلغاء
الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 05:00 م
الفجر الرياضي
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أكد مرتضي منصور، إن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" اقترب من إلغاء مباراة الزمالك والرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، في حالة استمرار الإصابات بكورونا داخل صفوف الفريق المغربي.
وقال مرتضى في تصريحات لقناة الزمالك: "الاتحاد الافريقي لن يؤجل المباراة مرة ثانية واذا تحجج الرجاء بكورونا مرة ثانية سيتم اعتبره منسحبًا من المباراة وسيعتمد الكاف تأهل الزمالك للمباراة النهائية بشكل رسمي وفقًا للوائح".
وتابع مرتضى" الكاف لا يمتلك رفاهية الوقت ولا يوجد أمامه فرصة ثانية للتأجيل".
يذكر أن مواجهة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، تم تأجيلها إلى يوم 1 نوفمبر بعدما رفضت السلطات المغربية سفر بعثة الرجاء إلى القاهرة لتواجد إصابات بفيروس كورونا بين عدد من لاعبي الرجاء.
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