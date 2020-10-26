اختيار "أحمد سمير فرج " رئيساً لفريق خبراء حماية المستهلك بجامعة الدول العربية

عقد الخبراء والمختصون فى مجال حماية المستهلك من الدول العربية اجتماعهم الثامن بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، بتاريخ اليوم 26/10/2020، بمشاركة 18 دولة عربية بهدف التأكيد على اهمية ملف حماية المستهلك فى اطار منظومة العمل العربى المشترك باعتباره احد الاركان الهامة فى تحقيق السوق العربية المشتركة .





كما شهد الاجتماع إنتخاب الدكتور أحمد سمير فرج رئيس جهاز حماية المستهلك بجمهورية مصر العربية ، رئيسًا للفريق العربى لحماية المستهلك لمدة عام ، و الذى ألقى كلمة رحب فيها بالسادة الخبراء والمختصين فى مجال حماية المستهلك مؤكدا على أهمية التعاون العربى فى مجال حماية المستهلك كأحد ركائز الوصول إلى إطار موحد لحماية المستهلك بالدول العربية وإنشاء إنذار مبكر بين الدول العربية كخط دفاع أول للحماية من المنتجات العابرة للحدود الضاره بصحة وسلامة المستهلك العربي فضلا عن التعاون الفني والمعرفي كأحد الوسائل الداعمة للسوق العربية المشتركة .





وأكد سمير أن جهاز حماية المستهلك المصري قام بتجميع كافة القوانين العربية في مجال حماية المستهلك في مجلد واحد وقدمه للجنه كنواه لصياغة الإطار الموحد الذي يتم مناقشته الأن تمهيداً لإعتمادة الجلسة القادمة .





ويأمل أن تشهد الدورة الحالية رئاسة سيادته تنفيذ كافة الخطط المستهدفة باللجنة ، لتعود بالنفع على الإقتصاديات العربية وعلى المستهلك العربي .