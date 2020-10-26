موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم في الدوري المصري

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 05:00 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يلتقي فريق الزمالك مع الإسماعيلي مساء اليوم الاثنين 26 اكتوبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

ويحتاج المارد الأبيض تحقيق الفوز على الدراويش من أجل حسم المركز الثاني بشكل رسمي والمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل.  

وحقق الزمالك الفوز في الجولة الماضية من الدوري على حساب حرس الحدود بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على المكس. 

ويحتل الزمالك في المركز الثاني برصيد 68 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثالث، ولكن سيخصم ثلاث نقاط من القلعة البيضاء في نهاية الموسم، بسبب عدم حضوره لمباراة الأهلي بالدور الأول.

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