قرار مهم من السيسي بشأن تراخيص حضانات الأطفال

الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم الإثنين، مع رئيس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ومستشار الرئيس للشؤون المالية، لمتابعة موقف حضانات الأطفال على مستوي الجمهورية، وأيضا برامج التعليم المجتمعي.



ووجه الرئيس السيسي خلال الاجتماع بمنح تراخيص مؤقتة لجميع حضانات الأطفال غير المرخصة على مستوي الجمهورية وعددها 10 آلاف حضانة.

وأيضا تغطية برامج دعم التعليم المجتمعي لأبناء أسر تكافل وكرامة ليشمل المرحلة الجامعية بالإضافة إلى المراحل المدرسية.

ووجه الرئيس أيضا بزيادة مخصصات دعم التعليم المجتمعي بمقدار مليار جنيه.

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن