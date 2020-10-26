عباس مساعدًا لوزير السياحة والآثار لشئون آثار المتحف الكبير

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 04:51 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار أمس الأحد ٢٥ أكتوبر الجاري، قرارًا وزاريًا بشغل الدكتور الطيب عباس منصب مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير والذي كان يشغل منصب مدير الشئون الأثرية بالمتحف منذ مايو ٢٠١٩.

يأتي ذلك نظرًا لكفاءة عباس وإشادة القيادات بالمتحف والوزارة بأدائه المتميز منذ انضمامه للعمل به العام الماضي، وفي إطار حرص الوزارة على دفع منظومة العمل بالمتحف لا سيما لما تشهده هذه الفترة من أعمال هامة تستلزم متابعة لكافة الأعمال الأثرية به من حيث نقل القطع الأثرية وصيانتها وتصميم العرض المتحفي وغيرها من أعمال متعلقة بالمحتوى العلمي للموقع الإلكتروني للمتحف والخدمات الرقمية والكتالوجات والمنشورات العلمية.

جدير بالذكر أن د. الطيب عباس حصل على درجة الدكتوراه في الأدب الديني المصري القديم من جامعة ليفربول بالمملكة المتحدة من قسم علم المصريات والدراسات الكلاسيكية والتاريخ القديم في عام 2009.

وعُين بعد ذلك مدرساً للغة المصرية القديمة بقسم الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا، وفي عام 2012 حصل على منحة فولبرايت بقسم علم المصريات بجامعة براون بالولايات المتحدة الأمريكية، وبعد عودته عين مديراً لوحدة الخدمات الالكترونية بالكلية.

وفي عام 2015 عُين باحثاً مشاركاً بالمعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة، كما عين في عام 2018 مراسلاً علمياً للمعهد الفرنسي لدي الجامعات المصرية، وقد اختير عضوا بمركز البحوث والدراسات الأثرية بجامعة المنيا.

وفي عام 2017 عين نائبا لرئيس بعثة الحفائر المشتركة بين جامعة المنيا ووزارة الآثار والتي قامت في عام 2019 باكتشاف خبيئة المومياوات بمنطقة تونا الجبل.

وللدكتور الطيب العديد من المقالات والكتب العلمية تم نشرها بدوريات علمية دولية باللغة الإنجليزية، كما تقلد العديد من المناصب الادارية بالجامعة.

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