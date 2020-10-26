ريان: 85% نسبة تنفيذ أعمال المركز التكنولوجي بالخصوص

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أجرت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، جولة لتفقد إنشاء أعمال المركز التكنولوجي بمدينة الخصوص، وذلك عقب الاجتماع الذي عقد أمس مع المهندس رضا مدير إدارة متابعة المراكز التكنولوجية بديوان المحافظة، وذلك لإزاله المعوقات ودفع الأعمال بالمركز التكنولوجي الجاري إنشاءه.



رافق "ريان" خلال الجولة، اللواء نادر سعيد رئيس مدينة الخصوص، والمهندس علي السيد عودة مدير مديرية الإسكان.



وقالت "ريان"، إن نسبة تنفيذ أعمال إنشاء المركز التكنولوجي بمدينة الخصوص وصلت 85%، مشددة على أهمية انتهاء أعمال الإنشاء وتسليم المركز التكنولوجي في الوقت المحدد.



وأشارت نائب المحافظ، إلى أنه جرى توريد الأثاث لعدد 5 مدن وهي (كفر شكر – قها – قليوب – القناطر الخيريه – الخانكة)، حيث جرى الانتهاء من الإنشاء، والتجهيز الكامل للمبنى، وتجميع البيانات الخاصة بعمل المنظومة، والتدريب الأساسي للعاملين على المنظومة، إلى جانب أنه جاري التدريب على المنظومة فى كل من مدن قها وكفر شكر حاليا، تمهيدا للافتتاح أمام الجمهور للتعامل من خلال شباك المركز التكنولوجي، فضلا عن أنه جرى التشغيل التجريبي لمدينة قها.



يشار إلى أن المراكز التكنولوجية تهدف إلى توفير حياه كريمه للمواطنين من خلال تحسين مستوي الخدمات التي يحصل عليها، بالاضافة إلى التوافق مع توجه الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها، فضلا عن أن المراكز التكنولوجية تهدف إلى محاربه الفساد، وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات لكل المواطنين والفصل بين طالب الخدمة ومقدمها.