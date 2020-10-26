موسيماني: لم نتوج باللقب حتى الآن

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، أن الوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا، ليس نهاية المطاف مشيرا إلى أن فريقه لم يتوّج باللقب حتي الآن.





وقال موسيماني في تصريحاته لقناة الأهلي "كانت مباراة صعبة لكننا فزنا، قمنا بعمل جيد في المغرب وتوجب علينا إنهاء ما بدأناه هنا في القاهرة، من الجيد أننا سجلنا مبكرا في المغرب وفي القاهرة".





وأضاف "ننتظر لنرى من سنواجه في النهائي، لكن الأمور لا تزال صعبة، فنحن وصلنا النهائي فقط ولم نتوج باللقب، لا زلت أحاول تطبيق فلسفتي وطريقة لعبي، وأرى بالفعل أن هناك تحسن في الأداء، نحتاج إلى الوقت لكننا للأسف لا نمتلكه الآن".





وأتم "رسالتي للجماهير أن يتحلوا بالصبر، وعلينا عدم استباق أي أمور حتى يسير كل شيء بشكل جيد".







