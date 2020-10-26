انفانتينو يهنىء الجنايني بعيد ميلاده

تلقى السيد عمرو الجنايني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برقية تهنئة من جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمناسبة عيد ميلاده.









وقال رئيس الاتحاد الدولي في رسالته للجنايني: أتمنى لك عيد ميلاد سعيد، وأن يكون هذا اليوم مليئًا بالسعادة، ونأمل أن نواصل العمل معًا من أجل مستقبل هذه اللعبة الجميلة التي توحدنا جميعًا.









مضيفًا: أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكركم على جهودكم ومساهمتكم في تطوير رياضتنا وتعزيز قيمها في مصر.









وختم:أتمنى لك صحة جيدة، ولعائلتك وأصدقائك وأحبائك ، وأتطلع إلى رؤيتك مرة أخرى قريبًا. مع تمنياتي بالنجاح.



