بصورة رومانسية كندة علوش تتغزل في زوجها بمهرجان الجونة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 05:21 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الفنانة كندة علوش صورة جمعاها بزوجها عمرو يوسف في مهرجان الجونة السينمائي وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "علوش" تعليقا على الصورة قائله: "بأيدك اللي علي كتفي أنا ممكن اواجه العالم ".


وتألق الثنائي كندة علوش وعمرو يوسف في مهرجان الجونة السينمائي حيث ظهرت بأحدث ٱطلالات الموضة في أول وثاني أيام المهرجان والذي انطلق أولى أيامه يوم الجمعة الماضي وحرص على حضوره عدد كبير من الفنانين
بصورة رومانسية كندة علوش تتغزل في زوجها بمهرجان الجونة
بصورة رومانسية كندة علوش تتغزل في زوجها بمهرجان الجونة
بصورة رومانسية كندة علوش تتغزل في زوجها بمهرجان الجونة
بصورة رومانسية كندة علوش تتغزل في زوجها بمهرجان الجونة

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مهرجان الجونه السينمائي مهرجان الجونه مهرجان الجون

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