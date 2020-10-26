بعد إعلان نيقولا معوض إصابته بكورونا "الفجر الفني" يكشف كواليس إصابته وإصابة مي عز الدين بالفيروس

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اعلن الفنان نيقولا معوض، عن إصابته من قبل بفيروس كورونا وذلك خلال حضوره مهرجان "الجونة السينمائي".



وعلم "الفجر الفني" أنه أصيب في أوائل شهر أكتوبر أثناء تصوير "خيط حرير" وايضا أصيبت الفنانة مي عز الدين حيث اكتشفا أن نتائجهم إيجابية وذلك يوم الخامس من أكتوبر ثم تم أخذ إجازة لكل فريق عمل المسلسل لإجراء التحاليل وعادوا بعد تعافي مي ونيقولا من الفيروس.



خيط حرير" يشارك فى بطولته مع الفنانة مى عز الدين كل من محمود عبد المغني وسوسن بدر ونيكولا معوض ومي سليم وهنادي مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ومحمد علي رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، واحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمى، ويوسف عثمان ومن إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.



العمل تدور أحداثه فى 35 حلقة، وهو العمل الرابع الذى يجمع مى عز الدين والمخرج إبراهيم فخر، حيث قدما سوياً مسلسل "حالة عشق" عام 2015، ومسلسل "رسايل" عام 2018، ومسلسل "وعد" عام 2016.