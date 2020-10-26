نقيب مزارعين الجيزة يطالب البرلمان بإصدار نقابة للفلاحين (فيديو)

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 04:25 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال مجدي أبو العلا، نقيب فلاحين الجيزة، إننا كنا نامل أن يخرج مجلس النواب السابق قانون النقابة المهنية للفلاحين للنور، لكنه خذلنا. 

وطالب "أبو العلا"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ولاد الأصول" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الاثنين، مجلس النواب القادم بإصدار القانون؛ ليصبح للفلاح تأمين صحي ومعاش جيد، ونقابة تكفله في الأزمات كمظلة للفلاحين على غرار نقابة الإعلاميين. 

وتابع نقيب فلاحين الجيزة، أن المجلس السابق ناقش 40% من القانون، وأرجأوا 60% منه وتم حل المجلس لانتهاء مدته، مناشدًا البرلمان القادم بمراجعة القوانين والاتفاقيات الخاصة باستيراد البذور، مشيدًا بالبرنامج الوطني لإنتاج البذور محليًا الذي تبنته القيادة السياسية. 

وعاشت جماعة الإخوان حالة من الحسرة خلال يومي المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، بسبب عدم نجاح توقعاتهم بشأن تلك المرحلة، وكذلك فشلهم في محاولة الإساءة للعرس الانتخابي الذي شهدته البلاد خلال الساعات الأخيرة وانتهى دون أية أزمات.

وبدأت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، خلال يومي السبت والأحد الماضيين، بـ 14 محافظة هى، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.

وكان عدد من يحق لهم التصويت في المرحلة الأولى، 33 مليونا و472 ألفا و778 ناخبًا، فى 10 آلاف و140 لجنة فرعية، لاختيار 285 نائبا في النظامين الفردي والقوائم، ويشرف على كل لجنة قاض.

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