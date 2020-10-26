دعاء فاروق فى زيارة لمستشفى الثدى التابع للمعهد القومى للأورام ٧٧٧

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 04:50 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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زارت الإعلامية دعاء فاروق ، مستشفى الثدى التابع للمعهد القومى للاورام ٧٧٧ لتقديم المساندة النفسية ودعم مريضات سرطان الثدي والتوعية بأهمية الكشف المبكر فى إطار الاحتفال بشهر اكتوبر الوردى، شهر التوعية بسرطان الثدي.

وقامت بعمل جولة تفقدية داخل المستشفى بصحبة دكتور عماد شاش مدير المستشفى ، واشادت بمستوى الخدمات الطبية المقدمة والتعامل الانسانى الراقى من قبل الأطباء وفريق التمريض.


وقالت: " إن اجمل مايميز هذا الصرح الطبى القومى هو أن الجميع يعمل من قلبه واضافت انها اول مرة تزور مستشفى الثدى التابع للمعهد القومى للاورام ٧٧٧ وأنها ستكرر الزيارة مرة أخرى وان المستشفى نموذج مشرف للمستشفيات الحكومية ودعت كل محبى الخير لدعم المعهد القومى للاورام ٧٧٧ للقضاء على مرض السرطان اللعين".

كما دعت كل سيدات مصر فى كل المحافظات لإجراء الكشف المبكر والاهتمام بصحتهن

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