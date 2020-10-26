ارتفاع صادرات مصر من "الزجاج ومصنوعاته" لأمريكا

أعلن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية عن ارتفاع قيمة صادرات القطاع من "الزجاج ومصنوعاته" إلى "الولايات المتحدة الامريكية" بالرغم من جائحة فيروس كورونا، مستحوذة على17 % من إجمالي صادرات القطاع، ومسجلة خلال الفترة"يناير- اغسطس من العام الحالي نحو34.5 مليون دولار مقابل 16.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو بلغت111%.





وبلغ إجمالي صادرات الزجاج ومصنوعاته خلال الثماني شهور الأولى من العام نحو 204 ملايين دولار مقابل 268 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بتراجع بلغت نسبته 24%.





وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس أنه تم التصدير لنحو96 دولة منهم 9 دول لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي تضمنت (بيرو- نيكاراجوا-أندونيسيا-ارتيريا-البوسنة والهرسك- السنغال -نيوزلاندا-سويسرا- المالديف).





وأشار إلى أن "تركيا" احتلت المرتبة الثانية من حيث الدول المستوردة للزجاج المصري بما قيمته 27.987 مليون دولار، تلاها في المرتبة الثالثة "هولندا" بما قيمته 13.51 مليون دولار، وجاء "إيطاليا" في المرتبة الرابعة بنحو 13.35 مليون دولار.





وبلغت صادرات الزجاج المصري إلى "اسبانيا" نحو 10.609 مليون دولار، فيما احتلت "السودان" المرتبة السادسة بنحو 10.377 مليون دولار، تلاها "المغرب" بما قيمته 8.256 مليون دولار، تلاها"الجزائر" بنحو 7.779 مليون دولار، فيما بلغت الصادرات الى "بولندا" نحو 5.645 مليون دولار.





وفيما يتعلق بصادرات القطاع موزعة على السلع،أشار التقرير إلى أن إجمالي صادرات القطاع من" آلياف من زجاج بما فيها من صوف الزجاج ومصنوعاتها كالخيوط والنسيج" بلغت خلال الثماني شهور الأولى من العام نحو 122.5 مليون دولار، فيما بلغت صادرات"أدوات من زجاج من الأنواع المستعملة للمائدة ،المطبخ،التواليت،للمكتب،للتزين الداخلي " نحو 59.123 مليون دولار.





وأضاف التقرير أن صادرات "الزجاج المتحصل عليه بالتعويم فلوت وزجاج مجلو أو مصقول الوجه أو الوجهين ،الواحا أوصفائح"سجلت ما قيمته نحو 16.5 مليون دولار، فيما بلغت صادرات"الزجاج غير المشغول، بشكل كرات" ما قيمته 4.2 مليون دولار، كما بلغت صادرات "الزجاج المصبوب والزجاج المرقق، الواح أوصفائح أو أشكال خاصة " ما قيمته 448 ألف دولار، فيما سجلت صادرات"مصنوعات آخرى من زجاج"ماقيمته 420 ألف دولار، وبلغت صادرات"نفايات الزجاج المسحوقة وغيرها من فضلات ونفايات الزجاج" نحو 11 ألف دولار.



