أحمد ياسر يبلغ إدارة المصرى برغبته فى الرحيل

أبلغ أحمد ياسر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي إدارة ناديه برغبته في الرحيل بنهاية الموسم الجاري وذلك بسبب بعض العقبات التي واجهها خلال الآونة الأخيرة.









وكان ياسر قد تعرض لعقوبات شديدة من جانب المدير الفني للفريق البورسعيدي علي ماهر بسبب خرقه الحظر الإعلامي المفروض على لاعبي الفريق بسبب رغبة النادي في زيادة التركيز.









في الوقت الذي طالبت فيه إدارة نادي المصري بضرورة إحضار اللاعب لعرض رسمي من جانب احد الأندية الراغبة في ضمه للتعاقد معه وأن يكون العرض مناسب.



