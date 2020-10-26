محافظة المنيا تتسلم أجهزة طبية لدعم مستشفى سمالوط المركزي والصدر

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 04:09 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة بالمحافظة تسلمت مجموعة متنوعة من الأجهزة الطبية لدعم كافة التخصصات والاقسام بمستشفي سمالوط النموذجي، ومستشفي صدر المنيا، مخصصة من الإدارة المركزية للطب العلاجي بقطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة والسكان، وذلك ضمن خطة الدولة دعم منظومة القطاع الصحي بالمحافظة.

وأضاف المحافظ خلال تفقد السيارات المحملة بالأجهزة، أن النهوض بالقطاع الصحي يأتي على رأس أولويات واهتمامات الدولة المصرية وقيادتها السياسية، وعلى رأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مضيفًا أن الدولة المصرية تعمل على توفير كافة سبل الرعاية والتدريب لجميع أبنائها من مقدمي الخدمة الطبية، مع توفير جميع الأجهزة والتجهيزات الطبية بمستشفيات المحافظة الجديدة منها مستشفى سمالوط النموذجي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ والدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة.

وأضاف المحافظ، أنه تم وضع منظومة صحية متكاملة من خلال توفير أحدث الأجهزة الطبية للارتقاء بمستوى الأداء وتطبيق أفضل المعايير في أداء الخدمات للمواطنين، بالإضافة لتقديم برامج تدريبيه لتحسين أداء العاملين بالمستشفيات، التي قاربت على التشغيل التجريبي لها، مؤكدًا استمرار التدريبات لتحسين الخدمة الصحية في كافة القطاعات الطبية. 

من جانبه أوضح وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن تلك الأجهزة تأتي في إطار دعم الدولة لمستشفيات المحافظة، والتي يتم تجهيزها حاليًا للتشغيل التجريبي، حيث تم دعم مستشفى سمالوط، بمجموعة من الأجهزة الطيبة شملت (أجهزة تخدير – أجهزة كي جراحي – مونيتور أطفال – أجهزة صدمات – أجهزة اشعة – ميكروسكوب مخ واعصاب – أدوات تعقيم – منظار حنجري).

وأضاف وكيل الوزارة، انه تم أيضا وصول مجموعة من الأجهزة الطبية لدعم مستشفي الصدر بالمنيا، شملت (مونيتور – جهاز صدمات – مضخات تحاليل – منظار حنجري)، مشيرًا لاستمرار للتنسيق الدائم مع وزارة الصحة لتقديم الدعم الكامل لكافة مستشفيات المحافظة.

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