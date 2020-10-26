"المالية" تطرح سندات خزانة بقيمة 9.5 مليار جنيه

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 04:12 م
بوابة الفجر
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طرحت وزارة المالية، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 9.5 مليار جنيه.

وذكرت المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم طرح سندات خزانة أجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 14.389 %، وبلغ أعلى سعر 14.44 %، وأقل سعر 14.25 %.

وأضافت أنه تم طرح سندات خزانة أجل 7 سنوات بقيمة 4.5 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 14.648 %، وبلغ أعلى سعر 14.68 %، وأقل سعر 14.54 %.. مشيرا إلى أنه تم طرح سندات خزانة أجل 15 سنة بمليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 15.342 %، وبلغ أعلى سعر 15.37 %، وأقل سعر 15.25 % .

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