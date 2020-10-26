"المالية" تطرح سندات خزانة بقيمة 9.5 مليار جنيه









طرحت وزارة المالية، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 9.5 مليار جنيه.





وذكرت المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم طرح سندات خزانة أجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 14.389 %، وبلغ أعلى سعر 14.44 %، وأقل سعر 14.25 %.





وأضافت أنه تم طرح سندات خزانة أجل 7 سنوات بقيمة 4.5 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 14.648 %، وبلغ أعلى سعر 14.68 %، وأقل سعر 14.54 %.. مشيرا إلى أنه تم طرح سندات خزانة أجل 15 سنة بمليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 15.342 %، وبلغ أعلى سعر 15.37 %، وأقل سعر 15.25 % .