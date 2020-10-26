نجم نابولي يرغب بالرحيل إلى يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن رغبة أحد اللاعبين داخل جدران نادي نابولي، في الانتقال إلى صفوف يوفنتوس، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.









وبحسب ما ورد بموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن البولندي أركاديوس ميليك مهاجم فريق نابولي، منعزل في منزله ويمر بحالة نفسية سيئة خلال الموسم الجاري، وذلك بسبب عدم مشاركة مع الفريق هذا الموسم ".









وأضاف:"وتعمد نابولي تهميش اللاعب، عقب رفضه لتجديد عقده مع الفريق، ولم يدفع به المدرب جينارو جاتوزو في أي مباراة حتي الآن".









وواصل:"هناك اتفاق سابق بين ميليك للانتقال إلى صفوف فريق يوفنتوس مجانًا خلال الصيف المقبل، لكن اللاعب قرر عدم الانتظار 6 أشهر أخرى في منزله".









وأختتم:"يرغب فريق نابولي التخلص من المهاجم صاحب الـ26 عاما، خلال الميركاتو الشتوي المقبل، تحسباً لرحيله مجانا لأي ناد آخر".