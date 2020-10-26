رئيس جامعة الفيوم يتفقد أعمال تطوير الحرم الجامعي

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 04:06 م
بوابة الفجر
ريهام على
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قام الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم يرافقة الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بتفقد الأعمال الإنشائية لصالة الألعاب الرياضية بالإضافة إلى أعمال تطوير الحرم الجامعي اليوم الإثنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور عماد عبد السلام المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة والأستاذ أيمن حلبة القائم بأعمال أمين عام الجامعة.

وأوضح الدكتور أحمد جابر شديد أن تفقد صالة الألعاب الرياضية المزمع افتتاحها خلال الفترة المقبلة يأتي بهدف الاطمئنان على سير الأعمال الإنشائية بها للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن والتي تخدم أبناء جامعة الفيوم من السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وأشار الاستاذ أيمن حلبة أن الصالة الرياضية تشمل أحواض العلاج المائي وأقسام للعلاج الطبيعي وصالة ايروبكس وتضم معدات وتجهيزات رياضية على أعلى مستوى من الكفاءة وستعمل الصالة على مدار العام.

كما تفقد أ. د أحمد جابر شديد أعمال تطوير الحرم الجامعي التي تتم أمام كليتي الهندسة والحاسبات والمعلومات والتي تشمل أعمال التجميل والإنارة والتشجير.
رئيس جامعة الفيوم يتفقد أعمال تطوير الحرم الجامعي
رئيس جامعة الفيوم يتفقد أعمال تطوير الحرم الجامعي
رئيس جامعة الفيوم يتفقد أعمال تطوير الحرم الجامعي
رئيس جامعة الفيوم يتفقد أعمال تطوير الحرم الجامعي

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