بيولي يُعلن قائمة ميلان لمباراة روما

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 04:05 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ميلان الإيطالي قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة روما اليوم الاثنين لحساب مباريات الدوري الايطالي.


وشهدت قائمة الروسونيري غياب حارس المرمى دوناروما وهاوجي بعد تأكد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 فيما عاد للقائمة هاكان كالهانجولو بعد تعافيه من الإصابة.


وجاءت قائمة الميلان على النحو التالي :-

حراسة المرمى: أنطونيو دوناروما، جانجدال، تاتاروسانو. 

الدفاع: كالابريا، كونتي، دالوت، دوراتي، ثيو هيرنانديز، كالولو، كاير، رومانيولي. 

في الوسط: بن ناصر، كالهانجولو، كاستييخو، دياز، كيسي، كرونيتش، ساليمايكيرس، تونالي.

الهجوم: كولومبو، إبراهيموفيتش، لياو، مالديني.

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ميلان روما الدوري الايطالي

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