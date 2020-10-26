نشرة حوادث الفجر: العثور على فتاة بورسعيد المختفية لدى صديقها بحلوان
الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 04:01 م
هدير حمزة
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:
تغريم هنا شيحة 375 ألف جنيه لتهربها من الضرائب
قررت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، تغريم الفنانة "هنا شيحة"، فى اتهامها بالتهرب من دفع مبلغ 661 ألفا و513 جنيها للضرائب، مبلغ وقدره 375 ألف و75 جنيهًا، ما يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها وكل عن جميع التهم للارتباط والمصاريف. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب
قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة بمعاقبة المهندس الاستشاري ممدوح مصطفي عبد الفتاح حمزة "هارب " في اتهامه بنشر أخبار كاذبة بالحبس لمدة 6 اشهر، وإدراج المتهم على قوائم الإرهاب طبقا للقانون رقم 8 لسنة 2015. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
كشف ملابسات فيديو مشاجرة بين ولى أمر ومالك إحدى المدارس
تداول عبر "فيس بوك"..كشف ملابسات فيديو مشاجرة بين ولى أمر ومالك إحدى المدارس بالقاهرة
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمن مشاجرة أمام إحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة السلام بالقاهرة بين ولى أمر لـ (4) طلاب بالمدرسة، ومالك المدرسة المشار إليها. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
رئيس خزينة في سوهاج يستولى على المال العام
كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال العام. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
القبض على واحد من أخطر تجار الكيف ببولاق الدكرور
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
لدعم ذوي الإعاقة.. رئيس النيابة الإدارية يستقبل وفدا من "القومي للمرأة"
استقبل المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمقر رئاسة الهيئة اليوم الاثنين، وفدا رفيع المستوى من المجلس القومى للمرأة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
العثور على فتاة بورسعيد المختفية لدى صديقها بحلوان (فيديو)
أفاد مصدر أمني بأن فريق العمل تمكن من العثور على فتاة بور سعيد المختفية بتاريخ ٢٤ الجاري والذي أبلغ والدها بغيابها عقب خروجها لتلقي درس خصوصي. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
تغريم هنا شيحة 375 ألف جنيه لتهربها من الضرائب
قررت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، تغريم الفنانة "هنا شيحة"، فى اتهامها بالتهرب من دفع مبلغ 661 ألفا و513 جنيها للضرائب، مبلغ وقدره 375 ألف و75 جنيهًا، ما يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها وكل عن جميع التهم للارتباط والمصاريف. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب
قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة بمعاقبة المهندس الاستشاري ممدوح مصطفي عبد الفتاح حمزة "هارب " في اتهامه بنشر أخبار كاذبة بالحبس لمدة 6 اشهر، وإدراج المتهم على قوائم الإرهاب طبقا للقانون رقم 8 لسنة 2015. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
كشف ملابسات فيديو مشاجرة بين ولى أمر ومالك إحدى المدارس
تداول عبر "فيس بوك"..كشف ملابسات فيديو مشاجرة بين ولى أمر ومالك إحدى المدارس بالقاهرة
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمن مشاجرة أمام إحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة السلام بالقاهرة بين ولى أمر لـ (4) طلاب بالمدرسة، ومالك المدرسة المشار إليها. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
رئيس خزينة في سوهاج يستولى على المال العام
كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال العام. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
القبض على واحد من أخطر تجار الكيف ببولاق الدكرور
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
لدعم ذوي الإعاقة.. رئيس النيابة الإدارية يستقبل وفدا من "القومي للمرأة"
استقبل المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمقر رئاسة الهيئة اليوم الاثنين، وفدا رفيع المستوى من المجلس القومى للمرأة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
العثور على فتاة بورسعيد المختفية لدى صديقها بحلوان (فيديو)
أفاد مصدر أمني بأن فريق العمل تمكن من العثور على فتاة بور سعيد المختفية بتاريخ ٢٤ الجاري والذي أبلغ والدها بغيابها عقب خروجها لتلقي درس خصوصي. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا