الإمارات تعلن تسجيل 1111 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 03:57 م
الإمارات
الإمارات
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في الإمارات، اليوم الاثنين، 1111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 126234 حالة.

 

وأجرت وزارة الصحة الإماراتية، 85093 فحصًا جديدًا لفيروس كورونا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

 

 وأشارت وزارة الصحة الإماراتية، إلى أن الإصابات الجديدة من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

 

ورصدت وزارة الصحة الإماراتية، وفاة 3 حالات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 480 حالة.

 

 وقد حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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